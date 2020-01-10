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Сборная Финляндии по футболу во время чемпионата Европы — 2020 будет тренироваться на стадионе «Спартак» в Зеленогорске.

Жить команда будет в Репино, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Футбольной ассоциации Финляндии. Финны на групповой стадии Евро сыграют с Россией, Бельгией и Данией. 17 июня они встретятся с...