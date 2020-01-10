Футбольный клуб ЦСКА произвел кадровые перестановки в главной команде — на пост начальника «красно-синих» назначили Александра Стельмаха.
Он сменил Сергея Якунчикова, покинувшего «армейцев» по собственному желанию, сообщает официальный сайт клуба.
В последнее время Стельмах был заместителем директора «ВЭБ Арены», он отвечал за подготовку спортивной составляющей стадиона.
Ранее NEWS.ru писал, что состав московского «Динамо» пополнил 17-летний голкипер.
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