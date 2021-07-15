В ЦСКА опровергли информацию об отказе футболистов вакцинироваться
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:11, 15 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксёнов опроверг информацию о том, что футболисты команды отказались вакцинироваться от коронавируса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Представитель клуба заявил, что информация об отказе от вакцинации игроков — «полная ерунда».
У 85% наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент, — сказал Аксёнов.
ЦСКА завершил сезон-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ) на шестом месте. В 30 матчах «армейцы» набрали 50 очков.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА отдал белорусского футболиста Илью Шкурина в аренду киевскому клубу «Динамо».