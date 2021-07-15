В ЦСКА опровергли информацию об отказе футболистов вакцинироваться

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал, смогла бы певица и актриса Ольга Бузова занять вакантную должность главного тренера сборной России по футболу.

Она могла бы быть мотиватором. Она заходит в раздевалку, игроки просто ошарашены: кто крестится, кто кричит «свят, свят» и выбегает на поле, обыгрывая итальянцев, выигрывая у хорватов со счётом 7:0....