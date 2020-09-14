В ЦСКА назвали слухами предложение «Зенита» о покупке Влашича за €40 млн

https://static.news.ru/photo/7bdb9b02-f68c-11ea-bda0-fa163e074e61_660.jpg Никола Влашич Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что информация о переходе хорватского полузащитника Николы Влашича в «Зенит», как и предложенная за него цена в €40 млн, — это просто слухи, на которые и клуб, и футболист реагируют спокойно.

Мы спокойно относимся к этим слухам. Я регулярно общаюсь с Николой. <...> Мы друг от друга ничего не скрываем. Мы понимаем, что рано или поздно Влашич уйдет, но мы не хотели бы, чтобы это случилось в ближайшее время, — заявил Бабаев в интервью Sport 24.

Он добавил, что полузащитник не скрывает желания играть за статусный европейский клуб, однако любые разговоры о его переходе куда-либо пока преждевременны.

Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста. Сейчас Никола на 100% выкладывается за ЦСКА. Нет предпосылок говорить, что эти слухи влияют на игру Николы, — уверен гендиректор ЦСКА.

Бабаев подчеркнул, что если Влашичу поступит интересное предложение, задача клуба — добиться выгодной сделки, чтобы отстоять свои интересы экономически.

У нас не было прецедентов, чтобы кто-то из игроков усиливал прямого соперника, хотя предложений было предостаточно, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал позицию клуба по Влашичу. Он считает, что «армейцы» должны внимательнее рассмотреть возможность продажи хорватского полузащитника. По его словам, иностранец может потерять игровую мотивацию и «погрязнуть в болоте российского футбола».