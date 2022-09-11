Талалаева уволили с поста главного тренера ФК «Ахмат»

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Андрей Талалаев

Руководство чеченского футбольного клуба «Ахмат» приняло решение об увольнении главного тренера Андрея Талалаева, сообщает пресс-служба команды. Причины такого решения не называются. Подготовку футболистов возьмет на себя старший наставник «Ахмата» Юрий Нагайцев.

Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение уволить Андрея Талалаева с должности главного тренера. Готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев, — говорится в сообщении.

Решение об отставке было принято спустя сутки после поражения «Ахмата» на своем поле со счетом 1:3 в матче с «Нижним Новгородом».

Талалаев возглавил клуб из Грозного в июле 2020 года, подписав контракт на три года.

Ранее стало известно, что президент ФК «Спартак» Леонид Федун сложил свои полномочия и вышел из состава акционеров клуба. Он являлся президентом «Спартака» с 2004 года. При нем красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.