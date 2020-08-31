В будущем итальянском клубе Миранчука три игрока заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/91c75e5a-eba7-11ea-8a13-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/atalantabc

Три футболиста итальянского клуба «Аталанта», выступающего в Серии А, заразились коронавирусной инфекцией. В этот клуб должен перейти из «Локомотива» 24-летний Алексей Миранчук.

Спортсмены находятся на изоляции. Коронавирусная инфекция проходит у них без симптомов. Руководство клуба не называет имена заболевших футболистов.

30 августа руководство «Локомотива» заявило о договорённости с итальянским клубом по переходу российского полузащитника. Трансфер будет оформлен после прохождения футболистом медицинского обследования.

Алексей Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. Футболист является воспитанником клуба. Всего он провёл за «железнодорожников» 226 матчей, забил 43 мяча и сделал 44 голевые передачи. В прошлом сезоне Миранчук сыграл 28 матчей в РПЛ отметился 15 мячами, в этом сезоне в составе «железнодорожников» провёл пять матчей, забил два мяча и сделал три результативных передачи.

NEWS.ru писал, что Алексей Миранчук стал десятым российским футболистом, который будет играть в Италии. До этого за итальянские команды выступали Виктор Будянский, Игорь Шалимов, Игорь Колыванов, Игорь Добровольский, Игорь Симутенков, Дмитрий Аленичев, Омари Тетрадзе, Андрей Канчельскис и Руслан Нигматуллин.