В Британии арестовали оскорбившего футболиста 12-летнего мальчика

https://static.news.ru/photo/d85ab90e-c4ea-11ea-9f2a-fa163e074e61_660.jpg Уилфрид Заа Фото: Nigel Bramley via imago-images.de/Global Look Press

Юного британского болельщика арестовали за расистские оскорбления в адрес футболиста «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа.

Как сообщает ESPN, 12-летний мальчик из Бирмингема написал игроку в социальных сетях накануне матча в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с местной «Астон Виллы».

Лучше не забивай завтра, чёрный ***. Или я приду к тебе домой одетый как привидение, — говорится в сообщении футбольного фаната.

Бирмингемский клуб уже назвал действия болельщика недопустимыми и пообещал пожизненно запретить ребёнку посещать стадион.

Темнокожий 27-летний ивуарийский и английский футболист Уилфрид Заа выступает на позиции крайнего полузащитника за английский клуб «Кристал Пэлас» и сборную Кот-д’Ивуара. В нынешнем сезоне он провёл 35 матчей в АПЛ. Игрок забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Как писал NEWS.ru, борьба с расизмом в мире проявляется всё в более причудливых формах. Компания Unilever приняла решение убрать слова «светлый», «белый» и «осветляющий» с некоторых упаковок товаров, чтобы избавиться от расовых стереотипов. Изменения коснутся крема для лица Fair & Lovely («Светлая и милая»), который продаётся на рынке в Азии. Ранее компания Nestle решила прекратить продажу изделия Beso de Negra («Поцелуй темнокожей женщины»).

Движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.