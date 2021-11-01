«В бой идут одни старики»: Карпин о составе сборной России по футболу

Главный тренер Валерий Карпин прокомментировал итоговый список сборной России по футболу для подготовки к заключительным матчам квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. В ноябре национальная команда сыграет с Кипром и Хорватией.

Был сделан выбор в пользу опытных игроков, потому что сейчас это самые важные матчи. В бой идут одни старики, за исключением Сергеева, все играли на этом уровне. Поэтому выбор сделан в их пользу, — цитирует Карпина «Чемпионат».

Главный тренер сборной России отметил, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов и форвард «Динамо» Константин Тюкавин будут вызваны в молодёжку, но отметил, что они будут «под рукой» и имеют шансы быть переведены во взрослую команду.

В ноябре сборная России по футболу проведёт заключительный матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с Кипром в Санкт-Петербурге, а 14 ноября померятся силами с Хорватией в Загребе.

Ранее был опубликован итоговый состав сборной России для подготовки к ноябрьским матчам квалификации ЧМ-2022. В него были включены 29 футболистов. При этом в списке не оказалось форварда «Зенита» Артёма Дзюбы и нападающего «Спартака» Александра Соболева.