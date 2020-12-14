В «Аяксе» прокомментировали арест Квинси Промеса за поножовщину

https://static.news.ru/photo/873825ec-3e08-11eb-a9e6-fa163e074e61_660.jpg Квинси Промес Фото: Jasper Ruhe via imago-images.de/Global Look Press

Нидерландский футбольный клуб «Аякс» прокомментировал арест нападающего команды Квинси Промеса за нападение с ножом.

Ужасная новость. Но если тебя обвиняют в чём-то, это не значит, что ты виноват в этом, — отметил представитель пресс-службы клуба, слова которого приводит Fox Sports Netherlands.

Он также добавил, что пока что рано предоставлять официальный комментарий «Аякса» по случаю инцидента.

Футболист был задержан 13 декабря. По версии следствия, в конце июля во время семейной вечерники у своих знакомых Промес повздорил с одним из членов семьи, после чего нанёс ему удар ножом. Правоохранители начали расследование в прошлом месяце, когда потерпевший заявил о получении ножевых ранений.

За нанесение тяжких телесных повреждений футболисту «Аякса» и сборной Нидерландов теперь грозит срок до четырёх лет. В настоящее время Промес находится в местном изоляторе. После этого мера пресечения может быть продлена.

Квинси Промес выступал за московский «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В составе «красно-белых» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России.

Как сообщал NEWS.ru, Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже. Прокурор просил назначить ему 16 лет колонии.