В «Атлетико» неправильно перевели фамилию футболиста Чёрного

Футбольный клуб «Атлетико» представил на своём официальном сайте материал, посвящённый «Локомотиву».
При этом переводчики клуба неверно адаптировали фамилию одного из футболистов — из 20-летнего защитника Артура Чёрного получился Arthur Negro.
Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт 3 ноября на стадионе «РЖД Арена». Начало игры в 20:55.
Ранее NEWS.ru писал, что испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега оценил шансы «Локомотива» в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».