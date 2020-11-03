В «Атлетико» неправильно перевели фамилию футболиста Чёрного

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В Казахстане определился чемпион страны по футболу. Им досрочно стал «Кайрат» из Алма-Аты.

В матче 17-го тура первенства «жёлто-чёрные» на своём поле обыграли шымкентский «Ордабасы» и, набрав 44 очка, стали недосягаемыми для преследователей в турнирной таблице. При этом первый мяч в ворота «Ордабасы»...