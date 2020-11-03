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Футбол

В «Атлетико» неправильно перевели фамилию футболиста Чёрного

16:16, 03 ноября 2020 40
Артур Чёрный Артур Чёрный Фото: fclm.ru

Футбольный клуб «Атлетико» представил на своём официальном сайте материал, посвящённый «Локомотиву».

При этом переводчики клуба неверно адаптировали фамилию одного из футболистов — из 20-летнего защитника Артура Чёрного получился Arthur Negro.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт 3 ноября на стадионе «РЖД Арена». Начало игры в 20:55.

Ранее NEWS.ru писал, что испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега оценил шансы «Локомотива» в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

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