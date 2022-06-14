В «Аталанте» высказались о будущем Миранчука Спортивный директор «Аталанты» заявил, что клуб не принял решение о продаже Миранчука

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Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико отреагировал на информацию о том, что клуб готов продать российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает Sport24. По словам функционера, эти слухи не соответствуют действительности.

На данный момент никакого решения не принято. И мы не ведем переговоров ни с одним клубом по этому вопросу, — заявил Д’Амико.

В марте главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что Миранчук и украинец Руслан Малиновский продолжают дружить, несмотря на конфликт на Украине. Наставник также отметил, что российский полузащитник чувствует себя растерянным из-за сложившейся ситуации.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе итальянской команды 23 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал пять голевых передач.