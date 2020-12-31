Урок футбола появится в школах России

https://static.news.ru/photo/6bd3c480-4c3d-11eb-99e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Российские школы смогут вводить в учебный план уроки футбола с начала 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), урок футбола, «заменяющий третий урок физкультуры», сможет стать хорошим стартом для знакомства детей «со спортом номер один».

Учащиеся школ — как мальчики, так и девочки — научатся базовым приёмам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своём регионе, России и мире и «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни, — заявили в РФС.

Появление таких уроков стало возможным после утверждения 24 декабря программы школьного предмета «физкультура», над инициативой РФС работал в сотрудничестве с Минпросвещения РФ. В каждом субъекте создадут региональную систему, которая объединит школьные спортивные клубы со спортивными школами, куда смогут перейти дети, проявившие футбольный талант. Проект в экспериментальном режиме начнут реализовывать в Нижегородской и Свердловской областях, а также в Татарстане.

Как сообщал NEWS.ru, телеведущая Лера Кудрявцева отдала двухлетнего внука на уроки футбола. При этом дочь знаменитости того же возраста занимается балетом.