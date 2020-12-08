Уже не смешно: почему «Спартак» опозорился с увольнением Газизова

Когда пару недель назад впервые появились слухи об увольнении Шамиля Газизова, подумалось: «Не может быть. Сколько можно?» Неужели Федун действительно пойдёт на такие перестановки, когда дела у команды только-только пошли в гору? Но он пошёл, лишний раз дав повод болельщикам поговорить о безумной кадровой текучке, об отсутствии профессионализма в управлении клубом и серых кардиналах, шепчущих боссу в уши. В чём причины третьей смены гендиректора «Спартака» за полтора года и чем успел отметиться Шамиль Газизов — разберёмся.

Спорт — отбрасываем

Прежде, чем начнём разбираться — вот как в самом клубе объяснили увольнение генерального директора.

Шамиль Газизов не предложил видение стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры «Спартака». Это касается и спортивной части, и менеджмента, — приводит слова главы департамента по коммуникациям «Спартака» Антона Фетисова «Спорт-Экспресс».



Очевидно, что это — официальная причина, а неофициальные — другие. Газизова точно убрали не по спортивным причинам. За те полсезона, что он занимает руководящую должность в «Спартаке», команда прекрасно чувствовала себя в чемпионате, занимала (и продолжает занимать) лидирующие позиции, да и на трансферном рынке сработала прилично. Пусть не идеально, но без участия в еврокубках и в нынешней экономической ситуации - возможности ограничены.

Кокорин — провальный трансфер? Нет. Он пока не забивает столько, сколько ждут фанаты, но впереди ещё много важных матчей, Соболев выбыл на несколько месяцев, поэтому у Александра будет время доказать, что его не зря взяли. Насколько этот трансфер себя оправдает, станет понятно в мае: будет «Спартак» чемпионом или хотя бы попадёт в Лигу чемпионов с несколькими важными голами Кокорина — трансфер покажется фантастическим. Саше достаточно забить один-два ключевых мяча, и он отобьёт все вложенные в него деньги с запасом

Виктор Мозес — отличное приобретение, человек поиграл в «Челси» и «Интере», причём не когда-нибудь в далёком прошлом, а в предыдущие три сезона. Ему всего 29 лет, физически он ещё года три будет в полном порядке, поэтому взять его сейчас на проблемную позицию — лучшее, что Газизов мог сделать.

Урунов до основы пока не дотягивает, но он на это и не особо претендовал изначально, парню 19 лет, он самый младший в этой команде. В этом возрасте влиться в готовый коллектив может разве что человек уровня Криштиану Роналду. И даже ему потребовалось два сезона, чтобы начать реализовать то, что от него хотел Алекс Фергюсон. Так что Урунов — нормальное приобретение на перспективу, вообще никаких вопросов.

Шёпот в уши начальнику

Шамиль Газизов ufafc/vk.com

Среди других причин увольнения Газизова называли подругу Федуна, башкирскую модель Зарему Салихову. Дескать, её влияние на босса стало таким, что реально решения принимает она, а не Леонид Арнольдович. Возможно, это и так, но к увольнению Газизова она отношения не имеет, ведь приглашался он уже при ней. И доверия Заремы, насколько можно судить со стороны, он не терял.

Зато есть другой человек, который причастен к увольнению Газизова — это Дмитрий Попов. Исходя из информации, которая есть у NEWS.ru, именно он шепнул на ухо Федуну, что Газизова надо убирать. Попов вернулся в «Спартак» совсем недавно, и он — тот человек, к которому Федун прислушивается.

Дмитрий Попов работал в «Спартаке» с 2006 по 2016 годы (первые два года — селекционером, следующие восемь — спортивным директором) и покинул клуб как раз перед золотым сезоном Массимо Карреры. При нём в команде появились такие будущие легенды клуба, как Алекс, Веллитон и Промес, но были и провальные трансферы, куда без них.

Сейчас Попов снова будет спортивным директором - отвечать за управление спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от Академии до основы. То есть, неформально именно он будет исполнять функции Газизова, а до него — Цорна.

А формально место генерального директора займёт управляющий директор Евгений Мележиков. Как говорится в официальном сообщении клуба, его задачами станут «повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ».

Как за них можно болеть?

spartak.com

Вопрос, которым задаются некоторые болельщики сейчас, звучит именно так. Дескать, сколько можно терпеть эту текучку? Вопрос, действительно актуальный. Не нужно быть экспертом в футболе, чтобы понимать: невозможно добиться стабильных результатов, если у тебя руководители меняются каждые полгода-год.

ЦСКА много раз выигрывал чемпионат России с системой, выстроенной годами. Владелец, генеральный директор и главный тренер прекрасно знают свою работу и уверены, что в случае пары поражений ничего не поменяется. Это давало свои плоды даже во времена, когда у «армейцев» не было денег на трансферы. «Зенит» — другая история, но он может себе позволить то, чего не может больше никто в России, поэтому его пример не показателен.

«Спартаку», чтобы побеждать, нужна адекватная кадровая политика. Владелец должен доверять генеральному директору, тот — тренеру, тот — игрокам. Игроки должны покупаться такие, которые нужны тренеру, которых может пригласить генеральный (или спортивный) директор, и на которых есть деньги у владельца. Если каждые полгода ключевые посты будут занимать разные люди, сильной команды не будет никогда.

Она может выстрелить на один сезон, если несказанно повезёт. Если случайно найдётся тренер, который моментально сумеет мотивировать уже имеющихся игроков, те одержат десяток побед в 12 матчах, а дальше золотом «запахнет» настолько, что дополнительная мотивация будет не нужна. Приближающаяся цель сама будет творить с игроками чудеса. Именно так было с Каррерой. И это именно потому не продлилось долго, что выстроенной системы не было.

Увольнение Газизова — шаг в направлении разрушения, а не созидания. Особенно дико это смотрится именно сейчас — когда до зимней паузы осталось два матча, а команда идёт на первом месте. Более странного момента для таких перестановок просто невозможно придумать. Хорошо, что хотя бы Тедеско остаётся, игроки за него рубятся. Может он сможет сделать то, что получилось у Карреры, но сегодня шансов стало меньше.

Так как за эту команду вообще можно продолжать болеть? С тяжёлым сердцем, как обычно.