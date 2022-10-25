«Увы, это реально»: Колосков о желании Украины исключить Россию из ФИФА Почетный президент РФС Колосков допустил исключение России из ФИФА в случае принятия крымских клубов

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) в 1980–1996 годах Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью NEWS.ru оценил вероятность исключения РФС из ФИФА из-за принятия крымских клубов. По его словам, прекращение членства России в федерации вполне вероятно, поскольку принятие команд из Крыма технически нарушает устав ФИФА. О намерении добиваться исключения России из международных организаций ранее днем заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

К сожалению, исключение РФС из ФИФА реально. Дело в том, что Федерация футбола Крыма и все крымские клубы юридически находятся под эгидой Украинской ассоциации футбола. Для ФИФА Крым — это Украина, и надо сказать, что Россия ни разу не обращалась с тем, чтобы это оспорить. Поэтому если сейчас включить крымские клубы в российский чемпионат, это будет нарушать устав ФИФА. За такое нарушение нас сразу же исключат из организации, — сказал Колосков.

Он добавил, что единственный вариант действий сейчас — лететь в штаб-квартиру ФИФА и договариваться, объяснять ситуацию.

У России есть Конституция, согласно которой каждый субъект федерации имеет равные права, включая право участвовать в российских спортивных состязаниях. Так что если мы не включим клубы Крыма, мы нарушим свою же Конституцию. Нужно ехать и объяснять это ФИФА, они же не знают нашей Конституции, — считает Колосков.

По его мнению, нет гарантий, что ФИФА пойдет навстречу России в вопросе крымских клубов, но если сделать все в обход Международной федерации футбола, это приведет к полному исключению России из числа членов организации.

Ранее стало известно, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) направит обращение в ФИФА и УЕФА с требованием исключить РФС из указанных организаций. Как сообщил президент УАФ Андрей Павелко, это связано с решением разрешить командам из присоединенных к РФ территорий участвовать в соревнованиях под эгидой РФС.