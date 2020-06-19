Уткин: у «Ростова» нет шансов против «Сочи», но это метафора страны

https://static.news.ru/photo/b00fe724-b227-11ea-b256-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин оценил шансы футболистов «Ростова» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Ростовскую команду будут представлять игроки 2001–2004 годов рождения.

У ростовских мальчишек сегодня нет ни единого шанса, ни одного. Но это не бессмысленно. Против команды-сателлита, которая вся состоит из высокооплачиваемых, не оправдавших ничьих, кроме своих роскошных подруг, надежд игроков, выходят пацаны. Это метафора страны, — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва, так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Футболист «Ростова» подтвердил состав команды на игру с «Сочи», писал NEWS.ru.

Руководство команды незамедлительно сообщило о случившемся в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ). Клуб за два дня до матча с «Сочи» ушёл на двухнедельный карантин.