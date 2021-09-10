Уткин резко отреагировал на слова Путина о легионерах в российском футболе

Футбольный журналист и комментатор Василий Уткин раскритиковал слова Владимира Путина о лимите на легинеров в российском футболе. Президент выступил за его сохранение. Уткин опубликовал пост в своём телеграм-канале.

Вот сейчас он выступил по теме, в которой я сам ориентируюсь довольно неплохо. А в других случаях, что, уровень компетенции и экспертизы такой же? Выше? Ниже? — написал Уткин.

Ранее Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил против идеи отмены лимита на легионеров в российском футболе. Он сказал, что если будут играть легионеры, то Россия ещё 20 лет не выступит на Олимпиаде.

В Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров — максимум восемь иностранцев в заявке клуба. Ограничения впервые ввели в 2005 году. Самого большого успеха сборная добилась в 2008-м, взяв бронзу на Евро-2008 с игроками, которые воспитывались без лимита.