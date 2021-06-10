Уткин рассказал об обиде на Путина

https://static.news.ru/photo/8e153bc6-c9f3-11eb-ba26-96000091f725_660.jpgВасилий УткинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Блогер Василий Уткин признался, что держит обиду на президента РФ Владимира Путина и объяснил, с чем это связано. Своим рассказом он поделился с Sports.ru.
Я на него в обиде. Я как раз сиживал в жюри КВН, когда он однажды пришел на КВН. Там был вход с одной стороны, а я сидел на самом дальнем стуле. Со всеми поздоровался за руку, а мне вот так сделал (показывает приветствие поднятой ладонью — прим.ред), — сообщил Уткин.
Ранее Василий Уткин раскритиковал вратаря сборной России. Он считает, что Антон Шунин — слабейший голкипер национальной команды.