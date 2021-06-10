16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Уткин рассказал об обиде на Путина

16:46, 10 июня 2021
Василий Уткин Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер Василий Уткин признался, что держит обиду на президента РФ Владимира Путина и объяснил, с чем это связано. Своим рассказом он поделился с Sports.ru.

Я на него в обиде. Я как раз сиживал в жюри КВН, когда он однажды пришел на КВН. Там был вход с одной стороны, а я сидел на самом дальнем стуле. Со всеми поздоровался за руку, а мне вот так сделал (показывает приветствие поднятой ладонью — прим.ред), — сообщил Уткин.

Ранее Василий Уткин раскритиковал вратаря сборной России. Он считает, что Антон Шунин — слабейший голкипер национальной команды.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео