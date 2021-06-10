Уткин рассказал об обиде на Путина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Тарас Степаненко во время пресс-конференции оценил форму национальной команды, в которой подопечные Андрея Шевченко выступят на чемпионате Европы — 2020 по футболу.

Форма нам очень нравится, дизайн классный. На груди классная карта, всё хорошо, — сказал Степаненко на пресс-конференции в четверг. Он считает, что экипировка понравилась не только украинским жителям. Её одобрили...