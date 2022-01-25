Уткин поддержал фанатов, объявивших о бойкоте матчей из-за Fan ID

Спортивный журналист Василий Уткин решил поддержать болельщиков, объявивших о бойкоте матчей своих команд из-за введения системы Fan ID. Блогер отметил, что не будет оформлять паспорт болельщиков, так как не видит в нём необходимости. Своими мыслями он поделился в Telegram-канале.

Из солидарности с болельщиками не стану оформлять Fan ID. Ничего не стану бойкотировать, пока можно купить билет и пойти на футбол — я буду, пока надо. Если запретят — буду по телевизору смотреть. В данный момент я не вижу, для чего мне нужен Fan ID, — написал Уткин.

24 января фанаты «Спартака» заявили о бойкоте матчей команды во всех турнирах до полной отмены закона о Fan ID. Этот закон подразумевает оформление «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ поспособствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях.

Законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года. Для внедрения этой системы в 2021–2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов оценил решение фанатов «Спартака», «Зенита» и ряда других клубов отказаться от оформления Fan ID и бойкотировать матчи своих команд. Он призвал болельщиков идти на диалог, а не добиваться своего ультиматумами.