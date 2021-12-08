Ушёл из жизни бывший тренер «Ростова» Гамула

На 62-м году жизни скончался известный российский футболист и тренер Игорь Гамула. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Ростов», в котором он отработал восемь лет в качестве наставника основной и молодёжной команд, а также селекционера. Причины смерти не называются.

Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Ростова».

В бытность футболистом Гамула защищал цвета таких команд, как СКА из Ростова-на-Дону, «Ростсельмаш», «Кристалл» из Херсона и «Таврия». После перехода на работу тренером возглавлял «Черноморец», «Закарпатье», «Даугаву» и «Гераклион». В «Ростов» он пришёл в 2011 году и работал в нём на протяжении следующих шести лет. Год спустя Гамула вернулся в команду в должности селекционера и покинул лишь в 2020-м.

Ранее сообщалось, что из жизни ушла повар московского «Спартака» Анна Чуркина, работавшая в клубе с 1962 по 2003 год. Как сообщается в клубе, она скончалась в понедельник, 6 декабря. При этом причины смерти не называются.