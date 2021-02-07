Уругвайский футболист покончил с собой в Аргентине

https://static.news.ru/photo/4ee8530a-693d-11eb-a934-96000091f725_660.jpg Сантьяго Гарсия Фото: clubgodoycruz.com.ar

30-летний уругвайский нападающий аргентинского клуба «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия свёл счёты с жизнью. Тело было найдено в квартире.

У спортсмена были психические проблемы, и он посещал психиатра. Как сообщает Marca, в пресс-службе клуба подтвердили, что смерть игрока была суицидом, и выразили соболезнования родным и близким футболиста.

Сантьяго Гарсия выступал за команду с 2016 года. Он сыграл 100 матчей, в которых забил 46 голов. Также он играл в чемпионате Бразилии и выступал за молодёжную сборную Уругвая.

Ранее 24-летний бразильский футболист Алекс Аполинарио потерял сознание во время матча, а затем умер в больнице. Игроку стало плохо 7 января во время матча третьего дивизиона чемпионата Португалии «Алверка» — «Униао Алмейрим». Сообщалось, что у футболиста произошла смерть мозга, которая возникла из-за остановки сердца.

Как писал NEWS.ru, в Иране умерла 23-летняя футболистка Ильхам Шейхи. Её смерть стала первым случаем летального исхода от коронавирусной инфекции в мировом футболе.