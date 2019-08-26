https://static.news.ru/photo/06032932-c824-11e9-8c3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Toon Dompeling/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В заключительном матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» из Екатеринбурга на своём поле вырвал победу у футбольного клуба «Сочи» — 3:1.

Счёт был открыт на 16-й минуте после того, как арбитр матча Сергей Карасёв воспользовался системой видеоассистентов рефери (VAR) и назначил пенальти в ворота гостей. Румынский полузащитник уральцев Эрик Бикфалви уверенно реализовал 11-метровый.

Ещё до перерыва южане сумели отыграться. На 43-й минуте свой первый мяч с мая 2018 года забил бывший нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный.

Ничейный результат продержался до 73-й минуты, когда форвард хозяев Андрей Панюков головой отправил мяч в ворота Сослана Джанаева после навеса Николая Димитрова. А на 84-й минуте болгарский атакующий полузащитник «Урала» отличился и сам, эффектно пробив в дальний верхний угол ворот из-за пределов штрафной площади.

После этой победы команда Дмитрия Парфёнова с десятью набранными очками сравнялась в турнирной таблице РПЛ с «Уфой» и казанским «Рубином», опередив их по дополнительным показателям и занимая восьмую строчку. У «Сочи» осталось три очка и предпоследнее, 15-е место в таблице.

В восьмом туре в субботу, 31 августа сочинцы сыграют на выезде с «Рубином», а «Урал» 1 сентября на своём поле примет «Краснодар».

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