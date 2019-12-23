https://static.news.ru/photo/16974b46-2573-11ea-bf56-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-ural.ru

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал долгосрочный контракт с 25-летним белорусским игроком Николаем Золотовым.

Золотов выступает на позиции левого защитника. Предыдущим клубом футболиста был «Витебск», в составе которого в минувшем сезоне он провёл 25 матчей, забив два мяча.

Состав #ФКУрал пополнил 25-летний белорусский игрок Николай Золотов

Футболист, выступающий на позиции крайнего защитника, сегодня заключил долгосрочный контракт с нашим клубом.



Николай ЗОЛОТОВ

Родился: 11.11.94

Рост: 177 см

Вес: 72 кг

Предыдущий клуб: «Витебск» pic.twitter.com/sRZyVSRObe — ФК Урал (@FCURAL) December 23, 2019

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