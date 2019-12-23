Фото: fc-ural.ru

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал долгосрочный контракт с 25-летним белорусским игроком Николаем Золотовым.

Золотов выступает на позиции левого защитника. Предыдущим клубом футболиста был «Витебск», в составе которого в минувшем сезоне он провёл 25 матчей, забив два мяча.

Ранее японский нападающий Такуми Минамино перешёл из австрийского «Зальцбурга» в английский «Ливерпуль», писал NEWS.ru.

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