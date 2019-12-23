Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал долгосрочный контракт с 25-летним белорусским игроком Николаем Золотовым.
Золотов выступает на позиции левого защитника. Предыдущим клубом футболиста был «Витебск», в составе которого в минувшем сезоне он провёл 25 матчей, забив два мяча.
Состав— ФК Урал (@FCURAL)
#ФКУралпополнил 25-летний белорусский игрок Николай Золотов
Футболист, выступающий на позиции крайнего защитника, сегодня заключил долгосрочный контракт с нашим клубом.
Николай ЗОЛОТОВ
Родился: 11.11.94
Рост: 177 см
Вес: 72 кг
Предыдущий клуб: «Витебск»
pic.twitter.com/sRZyVSRObe December 23, 2019
Ранее японский нападающий Такуми Минамино перешёл из австрийского «Зальцбурга» в английский «Ливерпуль», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен