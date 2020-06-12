«Урал» объявил о проведении матчей РПЛ со зрителями

https://static.news.ru/photo/70388fce-ac92-11ea-a535-fa163e074e61_660.jpg Фото: FC Ural - ФК «Урал»/facebook.com

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил о проведении оставшихся в сезоне-2019/20 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями.

Каждый домашний матч команды на «Екатеринбург Арене» смогут посетить около 3500 болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что игры смогут посетить все владельцы абонементов на текущий сезон. Также на ближайший матч с «Рубином» смогут прийти болельщики, которые успели приобрести билеты на игру в марте этого года. Отдельно продаваться билеты на игры не будут.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) и Роспотребнадзор согласовали возобновление приостановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями на трибунах, причём число болельщиков в чаше арены во время матча не должно превышать 10% от общей вместимости стадиона.