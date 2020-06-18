«Урал» намерен выйти в финал Кубка России по футболу

Президент футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Григорий Иванов заявил, что меры предосторожности на стадионе во время домашних матчей будут соблюдены.
Власти помогут нам обеспечить болельщиков перчатками и масками на стадионе, — сказал Иванов на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
По его словам, команда полностью готова к рестарту чемпионата России.
Самое главное сейчас — хорошо провести первый домашний матч и начать с победы, — добавил он.
Тем не менее для руководителя коллектива в приоритете Кубок России. Как считает Иванов, «Урал» сможет справиться и с ярославским «Шинником», и с подмосковными «Химками». Задача для команды — выйти в финал, который пройдёт в Екатеринбурге.
В марте четвертьфинальный матч Кубка России между ярославским футбольным клубом «Шинник» и екатеринбургским «Уралом» был перенесён из-за запрета на проведение массовых спортивных мероприятий, связанного с коронавирусом, сообщал NEWS.ru.
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