«Урал» и «Зенит» сыграли вничью в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/b4d73ea8-fa91-11ea-ba81-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc_ue/vk.com

В субботу, 19 сентября, на стадионе в Екатеринбурге в рамках восьмого тура РПЛ местный «Урал» принимал действующего чемпиона — «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась вничью 1:1.

Прошедший матч «Урал» посвятил 90-летию с момента основания екатеринбургского коллектива. Игра началась с гола, забитого форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой после прострела Данила Кругового с левого фланга на 4-й минуте. Однако пропущенный хозяевами мяч не показался судейской бригаде бесспорным. На протяжении нескольких минут главный арбитр, обратившись к VAR, принимал решение по поводу результативной атаки петербуржцев. В итоге гол признали забитым по правилам, и «Зенит» вышел вперёд. Этот мяч стал 120-м для Дзюбы в чемпионатах России, что позволило ему подняться на четвёртую строчку в списке бомбардиров РПЛ.

Хозяева отыгрались на 69-й минуте. Вячеслав Подберёзкин сделал длинный перевод с правого фланга на левый, Отман эль-Кабир принял мяч, обыграл защитника гостей, отдал короткий пас назад, практически к линии штрафной, откуда его одноклубник сделал изящную скрытую передачу на Андрея Панюкова. Оказавшись перед воротами, нападающий мощно и точно пробил в дальний угол.

После этого голами команды публику больше не радовали. По итогам матча «Зенит» с 17 очками остаётся на первом месте, а «Урал» в десятью очками идёт на десятом. Выйти вровень с петербуржцами по итогам тура смогут футболисты московского «Спартака», если обыграют 20 сентября казанский «Рубин». Обогнать сине-бело-голубых имеют возможность игроки ФК «Сочи». Для этого им нужно одолеть тульский «Арсенал».

Как ранее писал NEWS.ru, «Спартак» обыграл столичную «Родину» со счётом 5:1 в матче группового этапа Кубка России по футболу. Матч прошёл на «Открытии Арене».

Отмечается, что среди «красно-белых» забивали Александр Соболев (35-я минута), Остон Урунов (53-я), Лукас Айртон (56-я), Роман Зобнин (59-я) и Эсекьель Понсе (81-я). За «Родину» отличился Магомедхабиб Абдусаламов (61-я).