Умер Василий Уткин: редкие фото известного футбольного комментатора

Фото: Игорь Кубединов/ИТАР-ТАСС

Спортивный комментатор Василий Уткин после пресс-конференции, посвященной выходу картины режиссера Олега Фомина «День выборов», 2007 год

Во вторник, 19 марта, стало известно о смерти Василия Уткина. Футбольному комментатору, блогеру и телеведущему было 52 года. В качестве причины смерти называется тромбоэмболия легочной артерии. Журналиста экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве, но спасти его не смогли.

За две недели до смерти журналист по совету врачей начал усиленно худеть. По данным канала Mash, вес комментатора превысил отметку в 200 кг, а в октябре 2023-го ему диагностировали атеросклероз. Еще три дня назад комментатор чувствовал себя хорошо и не жаловался на проблемы со здоровьем, он находился в своем загородном доме и 18 марта вернулся в Москву.

Василий Уткин на протяжении многих лет работал футбольным комментатором на НТВ, затем руководил дирекцией спортивных каналов НТВ-плюс, в 2016 году работал на «Матч ТВ», а позже вел собственный канал на YouTube и возглавлял свою футбольную команду «Эгриси», выступавшую в Медиалиге.

Яркие фото журналиста — в галерее NEWS.ru.

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