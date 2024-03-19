Во вторник, 19 марта, стало известно о смерти Василия Уткина. Футбольному комментатору, блогеру и телеведущему было 52 года. В качестве причины смерти называется тромбоэмболия легочной артерии. Журналиста экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве, но спасти его не смогли.

За две недели до смерти журналист по совету врачей начал усиленно худеть. По данным канала Mash, вес комментатора превысил отметку в 200 кг, а в октябре 2023-го ему диагностировали атеросклероз. Еще три дня назад комментатор чувствовал себя хорошо и не жаловался на проблемы со здоровьем, он находился в своем загородном доме и 18 марта вернулся в Москву.

Василий Уткин на протяжении многих лет работал футбольным комментатором на НТВ, затем руководил дирекцией спортивных каналов НТВ-плюс, в 2016 году работал на «Матч ТВ», а позже вел собственный канал на YouTube и возглавлял свою футбольную команду «Эгриси», выступавшую в Медиалиге.

Яркие фото журналиста — в галерее NEWS.ru.

 

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Василий Уткин - спортивный обозреватель телекомпании НТВ, 1995 год

Фото: Виктор Борисов/ИТАР-ТАСС

Василий Уткин - спортивный обозреватель телекомпании НТВ, 1995 год

Певец Владимир Пресняков (слева) и спортивный комментатор Василий Уткин (справа) в московском магазине спортивных товаров «Команда», 2000 год

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Певец Владимир Пресняков (слева) и спортивный комментатор Василий Уткин (справа) в московском магазине спортивных товаров «Команда», 2000 год

Василий Уткин в 2003 году

Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press

Василий Уткин в 2003 году

Василий Уткин, 2005 год

Фото: Сергей Виноградов/ИТАР-ТАСС

Василий Уткин, 2005 год

Василий Уткин в роли кандидата Игоря Владимировича в спектакле «День выборов» по пьесе Леонида Бараца, 2004 год

Фото: Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС

Василий Уткин в роли кандидата Игоря Владимировича в спектакле «День выборов» по пьесе Леонида Бараца, 2004 год

Василий Уткин в 2009 году

Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

Василий Уткин в 2009 году

Прощальный матч Андрея Тихонова. Андрей Тихонов с сыновьями и Василий Уткин, 2011 год

Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press

Прощальный матч Андрея Тихонова. Андрей Тихонов с сыновьями и Василий Уткин, 2011 год

Василий Уткин, 2016 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Василий Уткин, 2016 год

Василий Уткин, 2019 год

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Василий Уткин, 2019 год

Василий Уткин, 2022 год

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Василий Уткин, 2022 год