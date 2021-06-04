Умер отец Павла Мамаева

https://static.news.ru/photo/19895a9c-c518-11eb-96c2-96000091f725_660.jpg Константин Мамаев, Павел Мамаев Фото: alana_mamaeva/instagam.com

Ушёл из жизни Константин Мамаев, отец футболиста «Ростова» Павла Мамаева. Об этом сообщил адвокат спортсмена Игорь Бушманов телеканалу РЕН ТВ.

Сегодня стало известно, что скончался отец Павла Мамаева, который оказывал ему большую помощь, поддерживал его морально. В принципе, это был тот человек, благодаря которому Павел держался весь процесс и продолжает держаться до настоящего времени, — сказал Бушманов.

О причинах смерти не сообщается.

27 мая бывшая супруга Павла Мамаева Алана рассказала, что её крестил будущий патриарх всея Руси Кирилл.

Ранее Алана Мамаева, отвечая на вопрос одного из подписчиков своего Instagram, связала поражения «Ростова» с её разводом с супругом.