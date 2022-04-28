Умер один из самых известных футбольных агентов Мино Райола

Мино Райола / Фото LiveMedia/Reporter Torino/Global Look Press

Нидерландский футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54 лет. Он представлял интересы ряда звёздных футболистов, в частности Поля Погба («Манчестер Юнайтед»), Эрлинга Холланда («Боруссия Дортмунд») и Златана Ибрагимовича («Милан»). О его смерти сообщил портал Tg La7.

Отмечается, что агент боролся с болезнью, но не указывается, с какой. Была информация, что в январе Райола перенёс операцию на лёгких, а после этого ещё раз оказывался в больнице для обследования.

Его состояние в 2021 году оценивалось в €73,5 млн.

В декабре прошлого года ушёл из жизни известный российский тренер и футболист Игорь Гамула.