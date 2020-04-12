Умер эксперт по футболу Марк Годик

https://static.news.ru/photo/2b8c8854-7cb7-11ea-93c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: rfs.ru

В России на 81-м году жизни скончался крупнейший теоретик в истории отечественного футбола Марк Годик. Об этом сообщает ся на официальном сайте Российского футбольного союза.

О причинах смерти Годика в данный момент нет информации.

С 1996 по 1998 год Марк Годик работал в научно-методическом отделе главной футбольной организации страны, а с 2003 по 2009 год являлся заместителем директора спортивного департамента РФС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве умерла чемпионка СССР в одиночном фигурном катании Нонна Картавенко (Нестёгина). Спортсменка ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 94 лет.