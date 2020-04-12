Умер эксперт по футболу Марк Годик

В России на 81-м году жизни скончался крупнейший теоретик в истории отечественного футбола Марк Годик. Об этом
О причинах смерти Годика в данный момент нет информации.
С 1996 по 1998 год Марк Годик работал в научно-методическом отделе главной футбольной организации страны, а с 2003 по 2009 год являлся заместителем директора спортивного департамента РФС.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве умерла чемпионка СССР в одиночном фигурном катании Нонна Картавенко (Нестёгина). Спортсменка ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 94 лет.
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