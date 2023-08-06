Умер бывший вратарь сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

Вениамин Мандрыкин

Бывший вратарь сборной России по футболу, экс-голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин умер на 42-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной команды. В ЦСКА принесли родным и близким Мандрыкина свои соболезнования.

Не стало Вениамина Мандрыкина. Экс-голкипер ЦСКА ушел из жизни в возрасте 41 года. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня, — говорится в сообщении.

Телеканалу «Матч ТВ» сестра Мандрыкина рассказала, что он болел и 13 лет был прикован к постели. Позднее у спортсмена развилась печеночно-почечная недостаточность. Он умер от инфаркта в приемном покое больницы.

В 2010 году Мандрыкин попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Спортсмен прошел длительную реабилитацию, однако так и не смог восстановиться полностью. Футболист утратил возможность самостоятельно ходить. Дату прощания с Мандрыкином сообщат позднее.

Помимо ЦСКА, спортсмен также играл в составе других российских команд. В частности он представлял команды «Алания», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

В конце 2022 года футбольный мир потрясла смерть трехкратного чемпиона мира Пеле. В последние годы спортсмен боролся с онкологическим заболеванием, ему провели операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Пеле было 82 года.