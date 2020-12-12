Умер бывший тренер сборной Франции по футболу Жерар Улье

https://static.news.ru/photo/a89bb258-3df9-11eb-96a9-fa163e074e61_660.jpg Жерар Улье Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скончался бывший тренер сборной Франции по футболу Жерар Улье. Ему было 73 года.

Улье умер вечером 13 декабря. О причинах смерти не сообщается. По информации издания L’Equipe, он только накануне вернулся домой после перенесённой операции на аорте в Париже.

Улье работал с «Ливерпулем», вместе с которым выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии и дважды Кубок Английской лиги. Он также тренировал «Ланс», «Лион», ПСЖ, сборную Франции и «Астон Виллу». Дважды с «Лионом» и один раз с ПСЖ становился чемпионом Франции. В 2001 году был назван лучшим тренером по версии УЕФА.

Ранее стало известно о смерти другого футбольного тренера — Отто Барича. Бывший главный тренер сборных Хорватии, Австрии и Албании по футболу скончался на 89-м году жизни. Специалист умер в хорватской столице от осложнений течения коронавируса, с которым он ранее был госпитализирован.

Кроме этого, сообщалось о смерти легендарного итальянского игрока Паоло Росси. Бывший нападающий сборной Италии по футболу умер в возрасте 64 лет. Причины смерти не уточняются. Однако известно, что в последние годы он страдал от неизлечимой болезни. Во время похорон в дом спортсмена забрались неизвестные и ограбили семью футболиста. Вдова Росси, вернувшись с похорон, обнаружила, что пропали многие личные вещи покойного, писал NEWS.ru.