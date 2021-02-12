Умер бывший массажист ЦСКА, которому Акинфеев перевёл 1 млн перед операцией

https://static.news.ru/photo/e3931ddc-6d43-11eb-b5e3-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Бывший массажист ЦСКА и сборной России по футболу Михаил Насибов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «красно-синих».

Михаил Насибов работал в сборных СССР и России в течение нескольких десятилетий, а с 2004 года присоединился к ЦСКА. Клуб выражает соболезнования близким покойного.

Дядя Миша был для нас не просто массажистом: чувство юмора, бесконечное количество историй из его длинной карьеры и фирменная улыбка были неотъемлемой частью атмосферы команды на протяжении последних 16 лет, — говорится в сообщении.

Насибов в последние годы тяжело болел. Стало известно, что вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев оказал ему финансовую поддержку. Об этом рассказал бывший игрок «Динамо» и сборной СССР Ахрик Цвейба.

Когда Акинфеев узнал, что у Насибова будет операция, он подарил Мише миллион рублей. Это серьёзный поступок. Миша мне это сказал, я подумал: «Вот он красавчик!» Это было перед последней операцией. Команда уехала на сборы, а Насибов остался из-за операции, — приводит слова Цвейбы «Чемпионат.com».

Сам Акинфеев также выразил соболезнования в связи с кончиной Насибова. Фотографию с массажистом он опубликовал в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что Игорь Акинфеев помог осуществить мечту мальчика из Нового Уренгоя. Адам Гедугов очень хотел пообщаться с кем-то из известных футболистов, и такая возможность у него появилась.

Юный болельщик признался, что очень любит футбол. И хотя непосредственно беседу мальчика с игроком организовать не удалось, даже видеообращение от Акинфеева стало для него настоящим подарком.