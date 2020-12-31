Умер бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Томми Дохерти скончался в возрасте 92 лет.
По словам представителя семьи, Дохерти умер дома в окружении родных и близких,
Томми Дохерти возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1972 по 1977 год. Он также руководил 12 клубами, включая «Челси», «Куинз Парк Рейнджерс», «Астон Виллу», «Порту» и «Дерби Каунти».
Ранее тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Фёдора Емельяненко Владимир Воронов скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщил сам спортсмен. Он выразил искренние соболезнования родным и близким своего наставника, отметив, что с детства тот был частью его семьи — требовательным, но отзывчивым, так как всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты жизни. Спортсмен также попросил всех молиться «о новопреставленном Владимире», писал NEWS.ru.