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Умер 17-летний футболист «Ювентуса»

02:23, 05 сентября 2021
Умер 17-летний футболист «Ювентуса» Фото: Pixabay
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На 18-м году жизни скончался игрок итальянского футбольного клуба «Ювентус» Брайан Додьен. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Ювентус» переживает эту трагедию вместе с семьёй Брайана Додьена, — сказано в сообщении.

Причина смерти футболиста не уточняется.

Известно, что в возрасте 12 лет у Брайана был обнаружен рак. Узнав об этом, выступавший тогда за «Ювентус» французский полузащитник Поль Погба посвятил мальчику гол. На футболке, которая была надета у него под игровую майку, разместилась надпись: «Брайан, мы с тобой».

Спустя четыре года Додьен сумел победить болезнь и вернулся в клуб.

Сообщение о смерти молодого футболиста Погба назвал «самой печальной новостью». В своём Instagram он написал, что его мысли и молитвы вместе с близкими Брайана.

Потерять любимого человека всегда нелегко, но я никогда не забуду тебя, — написал Поль Погба.

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