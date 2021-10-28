Улыбка радуги: в футболе появился первый открытый гей, кто он такой?

Разговоры о присутствии среди футболистов представителей нетрадиционной сексуальной ориентации ходят не первый день, несколько лет назад даже была пара каминг-аутов, но в последнее время эта тема затихла. Возобновить интерес к проблеме решил игрок австралийской «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло, публично заявивший о своих особенных предпочтениях. Рассказываем подробнее о футболисте и реакции общественности на его поступок.

Австралийский привет

Выложить все карты на стол футболист решил в Twitter. Именно этой социальной сети была оказана честь принять пламенную речь игрока.

С гордостью публично заявляю о том, что я гей. Я счастлив, что принял решение сделать каминг-аут. Мне пришлось бороться с этим больше шести лет, и я рад, что могу положить этому конец, — произнёс игрок в выложенном видеоролике.

Он также выразил надежду, что его товарищи по счастью из других клубов и лиг вдохновятся невиданной смелостью и последуют его примеру. «Я знаю, что есть и другие игроки, живущие в тишине. Я хочу помочь изменить это», — добавил Кавалло. Речь сопровождала тревожная музыка и нарезка из съёмок крупным планом волнующегося игрока. Драматургия была на уровне.

21-летний игрок является воспитанником «Мельбурн Сити», но дебют Кавалло в профессиональном футболе в январе 2020 года состоялся в составе недавно созданной команды «Уэстерн Юнайтед» из того же города. Закрепиться там полузащитнику не удалось, и в феврале 2021-го он перешёл в «Аделаиду Юнайтед».

Там дела пошли гораздо лучше, футболист смог стать игроком стартового состава и даже был удостоен клубом статуса «восходящей звезды». Национальная сборная на полузащитника оборонительного плана внимания пока не обращала, но в активе Кавалло есть один матч в составе австралийской сборной, составленной из игроков не старше 20 лет.

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость Кавалло в скромные €350 тысяч, последние новости пока никак не изменили эту цифру. А вот в компьютерной игре FIFA 22 цена карточки австралийца выросла аж в 50 раз!

Джошуа Кавалло joshua.cavallo/instagram.com

Общественный резонанс

На признание Кавалло оперативно отреагировало мировое футбольное сообщество. Западные игроки и футбольные клубы предсказуемо выразили поддержку игроку. «Барселона» поблагодарила австралийца «за огромный шаг вперёд», в похожем ключе высказался и защитник «сине-гранатовых» Жерар Пике. Кавалло добился одобрения от форварда «Атлетико Мадрид» Антуана Гризманна, который славится поддержкой ЛГБТ-сообщества, а также от Златана Ибрагимовича. Швед назвал австралийца чемпионом и добавил, что «футбол — для всех».

Самое главное, что поддержку Кавалло выразила Австралийская федерация футбола, а также клубы местной лиги. Правда, пока неизвестно, как на признание полузащитника отреагируют болельщики на стадионах. Возможно, фанаты соперничающих команд уже придумывают способы побольнее уколоть Кавалло.

В России же поступок австралийца предсказуемо был воспринят в штыки. Самым ярким получилось высказывание заслуженного мастера спорта по борьбе с геями Виталия Милонова.

Всё очень просто. Видимо, Кавалло заболел каким-то австралийским стафилококком мозга, сошел с ума просто и всё. Нам такие в российском футболе не нужны. Русский дух изгоняет жуткие мысли из головы, поэтому даже если бы к нам приехал иностранец с какими-то неправильными мыслишками, то эту гадость бы разлюбил, стал бы нормальным человеком, — заключил депутат Госдумы.

В похожем ключе высказался и ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили. Он отказался считать Кавалло мужчиной и выразил мнение, что австралийцу пора заканчивать с футболом, потому что «женщины с мужчинами играть не могут».

Наиболее нейтрально высказался телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он заявил, что не будет ни поддерживать, ни ругать Кавалло. Журналист также назвал себя толерантным человеком и подчеркнул, что ему нет дела до сексуальных предпочтений спортсменов.

Джошуа Кавалло joshua.cavallo/instagram.com

Войти в историю

Зарубежные СМИ утверждают, что Кавалло стал первым в истории действующим футболистом — открытым геем из высших дивизионов мировых чемпионатов. Похоже, это действительно так, раньше игроки если и признавались в гомосексуальности, то только после окончания карьеры.

Самым известным футболистом с нетрадиционной сексуальной ориентацией является Томас Хитцльшпергер. Полузащитник провёл полсотни матчей за сборную Германии, а также поиграл в Бундеслиге, АПЛ и Серии А. Его признание в 2014 году шокировало многих.

Было в футболе с десяток других признаний в особенных сексуальных предпочтениях, но с таким грузом ответственности на плечах на высоком уровне никто не играл. Будет интересно понаблюдать за тем, как скажется каминг-аут на карьере Кавалло.