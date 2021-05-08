Украинского футболиста назвали сепаратистом за пост о Дне Победы

https://static.news.ru/photo/032223a2-b0bd-11eb-aa20-96000091f725_660.jpg Ярослав Ракицкий Фото: rakitskyy_official/instagram.com

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил подписчиков с Днём Победы, однако его публикация вызвала споры в комментариях.

В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину! Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам, — написал Ракицкий на своей странице в Instagram.

Многие подписчики присоединились к поздравлениям футболиста с праздником, однако часть украиноязычных болельщиков осудили Ракицкого, заявив, что в этот день нужно не праздновать, а скорбеть, а самого игрока назвали сепаратистом.

Ракицкий и ранее подвергался критике со стороны националистически настроенных фанатов за переход в «Зенит», цвета которого он защищает с 2019 года. После этого спортсмен был вынужден отказаться от выступления за сборную Украины.

Как сообщалось ранее, «Локомотив» выступил с заявлением после матча с «Зенитом» в чемпионате России, в котором он уступил победу клубу из Санкт-Петербурга. В частности, руководство московской команды попросило футбольные власти обратить внимание на отношение к болельщикам «железнодорожников» в матче 28-го тура чемпионата России.