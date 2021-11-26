Украинский журналист оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артём Франков считает, что у сборной России есть шансы выйти в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре. Для этого в полуфинале «стыков» с Польшей россиянам нужно будет выключить из игры форварда Роберта Левандовски, сообщает «Спорт-экспресс».

Шансы 50 на 50! При Карпине сборная России выглядит лучше, чем при Черчесове. Да, у России нет исполнителей уровня Левандовского. Но если выключить Роберта, то ничего особенного у поляков нет. У России преимущество своего поля. Это немаловажный фактор, — заявил Франков.

Журналист добавил, что сборная Украины «вытащила» более удачный жребий. При этом он опасается того, что украинцы могут «поплыть» из-за сильного психологического давления.

Украина же вытащила самый удачный жребий. Нам повезло больше, чем вам. Но я очень боюсь психологического давления. Наши парни могут поплыть. Но если настрой будет серьёзный, то мы пройдём, — заключил он.

24 марта 2022 года Россия сыграет в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 против команды Польши.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022 для национальной команды прошла «ни хорошо, ни плохо». По его мнению, за четыре месяца в составе национальной команды и соперников могут произойти изменения.