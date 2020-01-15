https://static.news.ru/photo/01eb27de-3780-11ea-a218-fa163e074e61_660.jpg Андрей Лунин Фото: Mike Kireev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.

«Овьедо» арендовал 20-летнего голкипера на срок до 30 июня 2020 года, сообщает пресс-служба «Реала».

Лунин перешёл в мадридский клуб летом 2018 года из луганской «Зари». «Овьедо» занимает 17-е место в турнирной таблице второго дивизиона Испании — Сегунде.

Ранее полузащитник Валерий Громыко перешёл из белорусского футбольного клуба «Шахтёр» (Солигорск) в тульский «Арсенал», писал NEWS.ru.