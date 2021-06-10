Украинский полузащитник оценил карту на груди формы сборной

https://static.news.ru/photo/8b7b045c-c9e6-11eb-b9fd-96000091f725_660.jpg Тарас Степаненко Фото: tarasstepanenko/instagram.com

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Тарас Степаненко во время пресс-конференции оценил форму национальной команды, в которой подопечные Андрея Шевченко выступят на чемпионате Европы — 2020 по футболу.

Форма нам очень нравится, дизайн классный. На груди классная карта, всё хорошо, — сказал Степаненко на пресс-конференции в четверг.

Он считает, что экипировка понравилась не только украинским жителям. Её одобрили «в Европе и во всём мире».

Ранее УЕФА обязал национальную команду Украины по футболу убрать с формы, в которой коллектив выступит на чемпионате Европы — 2020, слоган «Героям слава!» в связи с политическим подтекстом.

Тем не менее карта с очертаниями границ не будет изменена. Футболисты выступят на Евро в экипировке, на которой изображены Республика Крым, Донецкая и Луганская области. Это связано с тем, что ООН признаёт соответствующие границы государства.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на данное решение УЕФА. Ситуацию без внимания не оставила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая поддержала решение. Она призвала становиться «спортивными героями», тогда и «будет слава».