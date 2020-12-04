Украинский футболист рассказал о конфликте с тренером из-за русского языка

https://static.news.ru/photo/0a43b05a-367a-11eb-9853-fa163e074e61_660.jpg Евгений Селезнёв Фото: e_seleznev/instagram.com

Футболист украинского клуба «Колос» Евгений Селезнёв рассказал о конфликте с тренером «Днепра-1» Игорем Йовичевичем из-за русского языка. По словам форварда, его возмутила попытка хорватского специалиста запретить говорить, как ему нравится.

«Колос» выиграл матч со счётом 2:0, один из мячей забил Селезнёв. У 35-летнего футболиста произошла стычка с тренером соперников в подтрибунном помещении.

Я его на английском попросил, чтобы он не давил на судью. Он ответил, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен, — пояснил Селезнёв на YouTube-канале Вацко Live.

Он добавил, что очень хорошо владеет украинским, но как житель свободной страны, сам выбирает на каком языке разговаривать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный обвинитель попросил Московский городской суд назначить 16 лет колонии бывшему украинскому футболисту Василию Василенко за шпионаж в пользу Украины. Материалы дела засекречены, в чём конкретно обвиняют украинца, неизвестно.