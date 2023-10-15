Украинский ФК «Кривбасс» не досчитался двоих сотрудников после турне по ЕС Двое сотрудников ФК «Кривбасс» воспользовались турне по ЕС для побега с Украины

Фото: fckryvbas.com

Украинский женский футбольный клуб «Кривбасс» не досчитался двоих своих сотрудников после европейского турне, сообщает канал KDK. SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев решили не возвращаться на родину и самовольно покинули команду.

По данным канала, в Европу они выехали в составе команды, которая проводила там подготовку к матчам женской Лиги чемпионов. Об их бегстве «Кривбасс» уже сообщил полиции, Министерству спорта и Госпогранслужбе Украины.

Это не первый случай, когда украинские спортсмены не возвращаются назад после зарубежных поездок с командой. Ранее игрок украинской футбольной команды «Шахтер» Александр Распутько сбежал в Россию, где попросил политического убежища. Спортсмен пропал после матча в Бельгии и не вернулся на Украину, хотя заключил новый пятилетний контракт с «Шахтером» всего за день до вылета.

Как заявлял спикер украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, с февраля 2022 года более 22 тысяч граждан были задержаны за попытки нелегальным путем выехать из страны. По словам чиновника, пограничники ежедневно задерживают около 20–30 человек. Более того, было обнаружено 280 преступных групп, которые организовывали незаконные перевозки.