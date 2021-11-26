Украинские клубы лишились шансов на выход в весеннюю стадию еврокубков

Украинские клубы досрочно лишились шансов на выход в весеннюю стадию футбольных еврокубков. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» не смогут подняться выше четвёртого места в своих группах Лиги чемпионов, а «Заря» потеряла шанс занять место выше третьего в квартете Лиги конференций.

После пяти туров «Шахтёр» занимает последнее, четвёртое место в группе D Лиги чемпионов. «Горняки» имеют в своём активе один набранный балл и на пять очков отстают от идущего третьим молдавского «Шерифа». Выше находятся «Интер» (10) и «Реал» (12).

«Динамо» имеет одно очко в активе и располагается на четвёртой строчке квартета E, в котором также числятся «Бенфика» (пять), «Барселона» (семь) и «Бавария» (15).

«Заря» занимает третье место в группе C Лиги конференций. Луганский коллектив набрал шесть очков в пяти встречах, но этого оказалось недостаточно для сохранения теоретических шансов на выход в плей-офф. От идущей на втором месте «Ромы» он отстаёт на четыре балла, от лидера квартете в лице «Будё-Глимта» — на пять.

Ранее болельщики польского футбольного клуба «Легия» устроили беспорядки на стадионе во время проведения матча с «Лестером» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Как сообщает журналист Майк Маккарти в Twitter, фанаты также устроили фаейр-шоу на трибунах.