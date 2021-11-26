Украинские клубы лишились шансов на выход в весеннюю стадию еврокубков

Украинские клубы досрочно лишились шансов на выход в весеннюю стадию футбольных еврокубков. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» не смогут подняться выше четвёртого места в своих группах Лиги чемпионов, а «Заря» потеряла шанс занять место выше третьего в квартете Лиги конференций.
После пяти туров «Шахтёр»
«Динамо» имеет одно очко в активе и располагается на четвёртой строчке квартета E, в котором также числятся «Бенфика» (пять), «Барселона» (семь) и «Бавария» (15).
«Заря»
Ранее болельщики польского футбольного клуба «Легия» устроили беспорядки на стадионе во время проведения матча с «Лестером» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Как сообщает журналист Майк Маккарти в Twitter, фанаты также устроили фаейр-шоу на трибунах.