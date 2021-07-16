Украинские футбольные клубы нанесут на форму лозунг «Героям Слава!»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обязала клубы, принимающие участие в национальном чемпионате, нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине! Героям Слава!». Об этом сообщает Football.ua.
По данным источника, все клубы Украинской премьер-лиги
Сборная Украины на Евро-2020 вышла в стадию плей-офф с третьего места в группе. На стадии 1/8 подопечные Шевченко обыграли шведов в дополнительное время (1:2). В четвертьфинале сборная Украины проиграла Англии со счётом 0:4.
Ранее сообщалось, что союз европейских футбольных ассоциаций разрешил сборной Украины оставить лозунг «Героям слава!» на форме, в которой команда Андрея Шевченко выступит на чемпионате Европы — 2020.