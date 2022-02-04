Украинские фанаты исполнили кричалку о Путине во время матча с Россией

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Болельщики сборной Украины исполнили кричалку о президенте России Владимире Путине во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах. Телеканал «Матч ТВ» транслировал эту встречу.

В кричалке вместе с фамилией Путин использовали нецензурное слово. После этой песни организаторы предупредили фанатов, что могут остановить встречу. Телеканал «Матч ТВ» убрал звук интершума на трансляции.

По ходу второго тайма встречи сборная России выигрывает со счётом 3:1.

Накануне сообщалось, что игроки сборной России по мини-футболу в случае победы над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы получат дополнительные премиальные.