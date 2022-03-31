Украинец Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку «Зенита»

Тренер Санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук попад в ДТП по дороге на тренировку клуба. По информации «Чемпионат.com», украинец не получил травм.

Авария с участием Тимощука оценивается как лёгкая, никто не пострадал. Из-за форс-мажора украинский экс-футболист пропускает тренировку команды.

Тимощук занимает должность ассистента главного тренера «Зенита» с 2017 года. Во времена карьеры футболиста он выступал за клуб из Петербурга, а также за донецкий «Шахтёр» и мюнхенскую «Баварию».

30 марта Тимощука лишили звания почётного гражданина Луцка. Украинская футбольная ассоциация постановила, что бывший футболист сборной больше не сможет заниматься футбольной деятельностью в родной стране. Эти решения были приняты из-за того, что Тимощук не высказывался публично по поводу спецоперации на Украине.