Украина захотела исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) направит обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из указанных организаций. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в с соцсетях.

УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно: мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА, — написал Павелко.

По его словам, это связано с решением разрешить командам из вновь присоединенных к РФ территорий участвовать в соревнованиях под эгидой РФС.

24 октября стало известно, что Правительство РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину.

5 октября 2022 года Путин подписал законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В 2015 году ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях. Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона.