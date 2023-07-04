Украина сенсационно вышла в полуфинал футбольного Евро U-21. Что с Россией? Молодежная сборная Украины сотворила сенсацию на чемпионате Европы по футболу

Фото: IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICT/Global Look Press

Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы по футболу, который проходит в Грузии и Румынии. Команда Руслана Ротаня обыграла Францию со счетом 3:1. NEWS.ru расскажет подробнее о вчерашнем матче и о том, почему российская молодежная сборная не участвует в турнире.

Как Украина обыграла Францию

Франция открыла счет уже на 19-й минуте: форвард «Лиона» Райан Шерки сначала обыграл защитника, а затем забил гол в ворота Украины. Вингер Челси Михаил Мудрик сначала заработал пенальти, который реализовал хавбек Георгий Судаков. Он же забил позже еще один гол.

Во втором тайме украинцы грамотно выстроили оборону и практически не давали сопернику бить по своим воротам. Французы пытались устроить штурм в концовке игры, но вместо этого пропустили третий мяч. Капитан украинской команды Артем Бондаренко в контратаке обыграл соперника и точно пробил по воротам. Это был лишь третий удар в створ ворот сборной Франции в матче.

Выход в полуфинал не только гарантировал Украине бронзовые медали молодежного Евро, что стало повторением лучшего результата в истории команды, но и позволил украинцам впервые в истории завоевать путевку на Олимпийские игры, которые пройдут следующим летом в Париже.

Фото: IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICT/Global Look Press Артем Бондаренко

Как Украина шла к 1/4 финала молодежного Евро и с кем сыграет в полуфинале

В полуфинале украинцы встретятся со сборной Испании, которую букмекеры считают главным фаворитом молодежного Евро. Встреча пройдет 5 июля. Испанцы в своем четвертьфинале провели очень тяжелый матч со Швейцарией. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное решающий гол забили испанцы. В другом полуфинале встретятся Израиль и Англия.

Украина уже встречалась с Испанией на этом турнире. Команды играли в заключительной встрече группового этапа, которая завершилась со счетом 2:2. У соперников перед очной встречей было по шесть очков, но испанцы забили на один мяч больше, поэтому ничья позволила им выиграть квартет. До матча с Испанией украинцы победили Хорватию (2:0), а также с минимальным счетом взяли верх над хозяевами турнира румынами.

Кто играет за молодежную сборную Украины и кто ее тренирует

Главная звезда украинской команды — 22-летний Мудрик. По регламенту он может выступать на турнире, так как на момент квалификации Евро проходил по возрасту. Вингер вместе с итальянцем Сандро Тонали является самым дорогим футболистом турнира, портал Transfermarkt оценивает стоимость каждого в €50 млн. «Челси» же заплатил за Мудрика на 20 миллионов больше, а с учетом бонусов эта сумма может вырасти до €100 млн. Однако пока трансфер не окупается: Мудрик в 15 матчах АПЛ не забил ни одного мяча и сделал только две голевые передачи.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин является основным вратарем «Шахтера» и считается одним из самых перспективных игроков на своей позиции в Европе. Вполне возможно, что он покинет украинский клуб уже этим летом, так как сейчас за него бьются «Интер», «Манчестер Сити» и «Бенфика». «Горняки» намерены выручить за голкипера не менее €40 млн. Полузащитники Бондаренко и Судаков также являются ключевыми футболистами «Шахтера», у последнего есть в активе семь матчей за главную сборную. К обоим также есть предметный интерес от европейских клубов.

Центральный защитник Максим Таловеров уже выступает в Европе: права на него принадлежат пражской «Славии», а минувший сезон он провел в аренде в австрийском ЛАСК. Сейчас 195-сантиметровым игроком обороны интересуются клубы Бундеслиги «Айнтрахт» и «Вердер».

Украинскую команду возглавляет легенда местного футбола Руслан Ротань, который провел ровно 100 матчей за национальную сборную. В 2018-м он завершил карьеру игрока и начал тренировать, совсем недавно он возглавлял три команды одновременно: молодежку, клуб АПЛ «Александрию», а также был и. о. главного тренера в сборной Украины. Только 7 июня последний пост у Ротаня принял Сергей Ребров.

Фото: imago-images.de/Global Look press Михаил Мудрик

Россия U-21 на чемпионатах Европы

На прошлый молодежный Евро, который прошел в 2021 году, сборная России квалифицировалась, но выйти из группы не смогла. После крупной победы над Исландией (4:1) россияне уступили Франции (0:2) и Дании (0:3) и остались третьими в квартете. В той команде на ведущих ролях были нынешние звезды РПЛ: Федор Чалов и Игорь Дивеев (ЦСКА), Арсен Захарян и Константин Тюкавин («Динамо»), Наир Тикнизян («Локомотив»), который недавно принял решение поменять спортивное гражданство и выступать за Армению.

Всего российская молодежка четыре раза участвовала в финальных стадиях Евро. В 1994 и в 1998 годах команда выходила из группы и вылетала в 1/4 финала. Еще один раз, в 2013-м, заняла последнее место на групповом этапе.

Молодежная сборная России сейчас

Сборная России U-21 успела сыграть шесть из десяти матчей квалификации Евро-2023. После крупного поражения в матче с Испанией в первом туре команда под руководством Михаила Галактионова одержала пять побед подряд и имела шансы побороться с испанцами за первое место в группе, однако в начале марта 2022-го все российские футбольные команды отстранили от международных турниров. Молодежка не доиграла четыре матча, но все равно с 15 очками финишировала на втором месте в группе.

9 июня Галактионова на посту главного тренера сменил Иван Шабаров, который сделал себе имя работой в системе петербургского «Зенита». В середине месяца команда съездила в Белоруссию, где в товарищеских матчах крупно проиграла белорусской молодежке (1:5), а также с минимальным счетом уступила «Торпедо» из Жодино (0:1). Правда, тренерский штаб россиян на эти матчи не вызывал всех сильнейших. Упор был сделан на игроков 2004–2005 годов рождения.

«Опыт игры с такими соперниками полезен. Теперь вопрос, как каждый конкретный футболист отнесется к этому опыту и что из него извлечет. Для некоторых пацанов, которые пришли со школы, это пока в новинку. Их футбольная карьера не будет катиться по накатанной. Я надеюсь, что этот опыт позволит им стать сильнее не только в сборной, но и в клубе», — заявил Шабаров сайту РФС.

Сейчас российская молодежка, как и все остальные сборные страны, не выступает на международных турнирах. Что ждет российскую сборную U-21, зависит не от нее, судьба всего российского футбола в руках ФИФА и УЕФА. Задача Шабарова и его коллег — быть в любой момент готовыми вернуться на международную арену.

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