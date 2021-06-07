Украина разжигает: почему форму сборной очень быстро запретят

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко показал новую форму национальной команды. В майках с очертаниями страны, куда поместили полуостров Крым, Донецкую и Луганскую области, сборная будет пытаться выйти из группы на чемпионате Европы — 2020. Интересно...

«Они будут сражаться за всю Украину»

andriy.pavelko/facebook.com

Форма в целом симпатичная, ничего не скажешь. Но вот представление её вызывает вопросы. Если глава организации хотел намекнуть, то делать это надо было более тонко, как Мария Захарова из российского МИД, например. Но к ней мы ещё вернёмся. А пока насладимся речью Павелко, который в посте на своей странице в Facebook сообщил , что главным атрибутом формы «станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца».

Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины, с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами, и сёлами, где главная мелодия с детства — мелодия национального гимна, — написал он.

По его мнению, как только футболисты наденут эти майки, то сразу вдохновятся на победы. Что ж, соперники по группе C в виде Нидерландов, Австрии и Северной Македонии в целом проходимые. Ну кроме «оранжевых», с которыми команда Андрея Шевченко встретится уже 13 июня.

Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина — от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода — будет поддерживать их в каждом матче, — добавил глава ассоциации.

Удивительное дело: с момента присоединения Крыма к России на основании референдума, который состоялся 16 марта 2014 года, прошло уже семь лет. Избиратели в Крыму (97%) и Севастополе (95,6%) проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Но разве это кого-то волнует?

«Всем плевать»

Мария Захарова Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ответ со стороны России последовал моментально, чего только стоит Мария Захарова.

Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция — якобы это должно придать игрокам сил. Жаль, что только на это вся надежда, — написала Захарова на своей странице в Telegram.

Она уточнила, что данному действию есть определение — тромплёй — иллюзия невозможного. В русском же языке, по её словам, это можно выразить проще словом «обманка».

А депутат Госдумы Игорь Лебедев, комментируя NEWS.ru происходящее, и вовсе заявил, что на самом деле всем плевать, что там изображает Украина на своей форме.

Никто не заметил, что изображено на форме сборной Украины. Я вам скажу больше: всем наплевать на это. Меня волнует сборная России, меня волнует футбол. Меня волнует, как после невзрачных игр с Польшей и Болгарией мы будем играть с Бельгией, Финляндией и Данией. Киевские власти добились своей цели: они устроили провокацию, — сказал Лебедев.

Украина и Россия ещё могут сыграть на Евро вместе

andriy.pavelko/facebook.com

Вроде бы и спорить с Лебедевым сложно, но интересно другое: Россия и Украина могут встретиться на предстоящем Евро. Пусть обе страны специально распределяют в разные группы, но если коллективы выйдут в четвертьфинал, то там как раз и пожмут друг другу руки перед стартовым свистком. Но это, конечно, фантазии. Для этого сначала надо обыграть всех в квартете, а затем пройти первый раунд плей-офф.

Думается, что организаторы турнира и раньше молились, чтобы этого не случилось, а после такой сенсации и подавно руку держат на пульсе. Но если всё-таки команды перевернут ход истории Евро, то этот чемпионат останется в памяти болельщиков самым огненным (хотелось бы, чтобы только в эмоциональном плане).

Когда это закончится?

Как бы вся эта ситуация с формой неоднозначно не выглядела, ясно одно: отношения действительно напряжённые. И как бы не старались ограждать спорт от политики, она вросла туда давно корнями. Отсюда и запрет на вызов в сборную украинцев, которые играют в Российской премьер-лиге.

Взять того же Ярослава Ракицкого, который, переехав в «Зенит», уничтожил карьеру в национальной команде. С россиянами такого не бывает. Но тут дело в другом — российские футболисты уже давно не выступают в украинском чемпионате. Ну не зовут их туда. И совсем не из спортивных соображений.

Ярослав Ракицкий Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Конца и края конфликту не видно. Зато очевидно, что Украина со своей политической позицией переходит рамки, играя на эмоциях болельщиков через изображения на форме. Чего этим УАФ хочет добиться? Зачем разжигать и без того кипящий вулкан? Почему обязательно приплетать футбол?

Остаётся только ждать реакции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Не может же организация не заметить провокацию. И не может разрешить такую форму по правилам. Вот, например, правило № 4 Международного совета футбольных ассоциаций строго запрещает любые политические лозунги и гласит: «Экипировка не должна содержать никаких политических и религиозных слоганов, заявлений или изображений».

Под запрет также попадают и изображения политических лиц, упоминание партий, правительств или их министерств. Отсылки к событиям с политической подоплёкой и наименования любых организаций, чья деятельность может быть признана дискриминационной, также моментально признаются запрещёнными.