Украина прошла в плей-офф Евро-2020 благодаря победе шведов над поляками

Сборная Швеции обыграла Польшу в заключительном матче группы E со счётом 3:2. Шведы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с первого места и помогла Украине пройти дальше.

На второй минуте шведы открыли счёт. Форсберг оказался на ударной внутри штрафной поляков, подобрав отскок из борьбы Исака с защитниками, и не раздумывая поразил дальний угол!

Увеличить отрыв удалось на 60-й минуте. Кулусевски разогнал контратаку по флангу, сместился в штрафную и выкатил под встречный удар Форсбергу. Эмиль сделал дубль.

Тут же последовал ответ со стороны поляков. На 61-й минуте Левандовски вошёл в штрафную и смачно влепил от угла в дальнюю девятку. А на 84-й минуте Роберт сделал дубль.

Поставить точку во встрече удалось Классону в компенсированное время.

В параллельном матче группы испанцы разорвали словаков со счётом 5:0. Это обеспечило им также проход в следующий этап турнира.

На 10-й минуте VAR оказался в деле в матче. Арбитр после видеопросмотра поставил пенальти в ворота словаков. Мората с «точки» несильно пробил по воротам — Дубравка угадал и отразил мяч.

На этом испанцы не сдались. На 30-й минуте в ворота словаком залетел первый мяч — после удара в перекладину Дубравка в волейбольном стиле протолкнул мяч в свои ворота.

Увеличить счёт сумел на третьей минуте добавленного времени в первом тайме. Гол забил в раздевалку. Лапорт головой переправил мяч в сетку.

На 56-й минуте счёт 3:0 стал благодаря Сарабии, который низом перевёл мяч в дальний угол.

На 67-й минуте испанцы забили свой четвёртый гол. И автором снова стал Сарабия.

На 72-й минуте словаки совсем поплыли и позволили поставить точку. Пау Торрес пробил головой, и мяч от Куцки влетел в сетку.

Так как словаки имеют разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы (-5 против -1), а полякам не удалось обыграть шведов, эти результаты позволили сборной Украины пройти в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места.