Украина повторила антирекорд чемпионатов Европы по футболу

https://static.news.ru/photo/6af187c8-cc8a-11eb-b017-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Instagram/uafukraine

Сборная Украины по футболу проиграла шестой матч подряд в финальных стадиях чемпионата Европы. Таким образом она повторила антирекорд турнира. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины уступила сборной Нидерландов со счётом 2:3. Это шестое поражение подряд для украинцев. Команда проигрывает на чемпионатах континента с 2012 — именно тогда случилась последняя победа над командой Швеции в первом туре группового этапа.

После этого сборная Украины проиграла на ЕВРО-2012 командам Франции и Англии, в дальнейшем, на ЕВРО-2016, последовал проигрыш от сборных Германии, Северной Ирландии и Польши.

Помимо Украины, шесть подряд поражений на ЕВРО терпела только сборная Югославии в период с 1968 по 1984 годы.

В свою очередь, Сборная Нидерландов одержала первую за 13 лет победу на финальных турнирах чемпионата Европы. Команда не выступала на финальных стадиях крупных турниров 7 лет, пропустив ЕВРО-2016 и чемпионат мира 2018 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш сборной своей страны.