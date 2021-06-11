16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Украина повторила антирекорд чемпионатов Европы по футболу

05:08, 14 июня 2021
Фото: Фото: Instagram/uafukraine

Сборная Украины по футболу проиграла шестой матч подряд в финальных стадиях чемпионата Европы. Таким образом она повторила антирекорд турнира. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины уступила сборной Нидерландов со счётом 2:3. Это шестое поражение подряд для украинцев. Команда проигрывает на чемпионатах континента с 2012 — именно тогда случилась последняя победа над командой Швеции в первом туре группового этапа.

После этого сборная Украины проиграла на ЕВРО-2012 командам Франции и Англии, в дальнейшем, на ЕВРО-2016, последовал проигрыш от сборных Германии, Северной Ирландии и Польши.

Помимо Украины, шесть подряд поражений на ЕВРО терпела только сборная Югославии в период с 1968 по 1984 годы.

В свою очередь, Сборная Нидерландов одержала первую за 13 лет победу на финальных турнирах чемпионата Европы. Команда не выступала на финальных стадиях крупных турниров 7 лет, пропустив ЕВРО-2016 и чемпионат мира 2018 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш сборной своей страны.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео