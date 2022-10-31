Украина потребовала отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022 за помощь России Украина потребовала отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022 за помощь России

Фото: Amin Monfared/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (АУФ) обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой запретить Ирану участвовать в чемпионате мира, сообщает Sky Sports. Турнир пройдет в Катаре в ноябре-декабе 2022 года.

Украинская сторона утверждает, что Иран поставляет оружие России, а также нарушает статьи 3 и 4 устава ФИФА, которые обязывают участников организации уважать права человека и бороться с дискриминацией.

Ранее посол постоянного представительства Доминики при ООН призвал президента ФИФА Джанни Инфантино заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира в Катаре. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее стало известно, что УАФ направит обращение в ФИФА и УЕФА с требованием исключить Российский Футбольный Союз (РФС) из указанных организаций. Как сообщил президент УАФ Андрей Павелко, это связано с решением разрешить командам из присоединенных к РФ территорий участвовать в соревнованиях под эгидой РФС.

По мненю экс-главы РФС и бывшего президента ФИФА Вячеслава Колоскова, исключение из ФИФА и вечный бан вполне реальны, если дейсвительно включить крымские клубы в систему российского футбола.